Bergomi: “Non mi voglio prendere meriti sul Milan. Ma una frase di Maldini…”

L'ex capitano nerazzurro è tornato a parlare della squadra rossonera e dei meriti della società negli ultimi due anni

«Non mi voglio prendere meriti sul Milan ne parlo bene da due anni. Ma mi è rimasta in testa una frase di Maldini prima del primo derby della scorsa stagione. Lui mi disse 'noi siamo forti' perché io gli avevo detto di avere la sensazione che qualcosa stava cambiando. Continuavamo a dire che la rosa del Milan è poca profonda ma se l'andiamo ad analizzare ha più soluzioni in tutti i ruoli, l'anno scorso gli mancava Giroud».Beppe Bergomi, a Skysport, ha parlato della squadra rossonera che in questo momento, con una partita in più è a più quattro punti dall'Inter terza in classifica.