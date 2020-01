Bergomi: “Mercato? Il problema non è la quantità. Ma se vuoi migliorare l’Inter serve…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha parlato così della gara di sabato sera contro l’Atalanta: “Nel primo tempo l’Inter ha fatto bene, grande pressione: poi tenerla con un 3-5-2 è difficile. Le distanze nel secondo tempo tra gli attaccanti e il resto della squadra si sono allungate. Il mercato? L’ho sempre detto, non ho mai fatto una questione di quantità: i giocatori li ha avuti. Ha avuto infortuni come Sanchez, Barella e Sensi: ma ha i Vecino, i Borja Valero e i Brozovic, ci sono quelli. Ma se vuoi migliorare la squadra, c’è bisogno di innesti mirati“.