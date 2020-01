Il primo obiettivo per gennaio dell’Inter è Christian Eriksen: l’Inter lo aveva contattato per giugno, ma visti i problemi arrivati per Vidal, è stata presentata un’offerta all’agente per averlo subito. Già domani, riporta Sky Sport, potrebbe arrivare una risposta dal giocatore. E nel caso in cui fosse positiva, i nerazzurri andrebbero poi a trattare col Tottenham, che ha tutto l’interesse a cederlo ora per non perderlo a zero. Ore caldissime.