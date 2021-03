Bergomi: “Milan ha sopperito meglio di tutti alle assenze. Inter con e senza Lukaku cambia”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato a Sky Calcio Club della sfida vinta dai nerazzurri in casa del Torino

"Al Milan bisogna sempre fare un elogio, è la squadra che ha sopperito meglio alle assenze. Altre squadre con 4-5 assenze non so cosa avrebbero fatto. Lautaro fa uno smarcamento fuori linea, si smarca benissimo, poi la palla di Sanchez è bellissima. La partita era difficile. L'Inter fa fatica contro le squadre a difesa schierata. In queste partite ti serve imprevedibilità. Hakimi è forte a campo aperto, ma se deve giocare negli ultimi 30-40 metri e rientrare fa fatica. Il colpo di testa non è il fondamentale migliori di Lukaku. L'Inter con Lukaku e senza Lukaku è un'altra squadra. Io continuo a dire che Conte è il valore aggiunto di questa squadra. All'Inter nessuno di questi ragazzi ha vinto, solo Vidal, alla Juve vincono da 7-8 anni".