Bergomi: “Milan forte e gioca bene, non è certo sorpresa in Europa. Solo l’Inter è fuori ma…”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato prima della sfida di Europa League del Milan che domenica affronterà i nerazzurri in campionato

"Il Milan non può essere una sorpresa in Europa per tradizione e per storia. Non può scegliere, ha una rosa molto lunga e lo ha dimostrato nel girone. La rosa è lunga, può scegliere. Io credo che sia sempre meglio rimanere in Europa. Tutti gli allenatori vogliono rimanere dentro. È fuori solo l'Inter, ma 10 anni fa ha vinto tutto. Non so perché il Milan ha perso queste ultime partite. L'ultima ha giocato con poco ritmo e lo Spezia l'ha aggredito nella propria metà campo. Ma il Milan è una squadra che gioca bene, è molto forte. A Belgrado atmosfera unica, con l'Inter noi vincemmo 1-0 giocando all'italiana".