Bergomi: “Lukaku imprendibile. L’Inter è riuscita a fare una cosa mai realizzata prima”

La Serie A ha una nuova capolista: l'Inter. La vetta della classifica va ai nerazzurri dopo la vittoria contro la Lazio: questa l'analisi di Beppe Bergomi

CALCIO DIVERSO - "L'Inter, dopo la prima parte di campionato in cui ha provato un calcio diverso, ha capito che, chiudendosi e ripartendo, può fare molto male agli avversari. La squadra ha mostrato maturità: fin qui, nelle partite decisive non era mai riuscita a dare un segnale, oggi invece lo ha fatto contro una squadra forte. Lo ha fatto con le sue armi".

LUKAKU - "Lukaku? La Lazio aveva qualche defezione in difesa. In campo aperto è difficile per qualsiasi difensore, non solo per Parolo. Quando dai questo spazio a Lukaku... quando cambia passo, non lo prendi più.