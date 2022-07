Bergomi: “Vi racconto il mio Mondiale ’82. Prima della finale Bearzot mi disse…”

Lo Zio parte per la Spagna come riserva, ma all’improvviso diventa titolare.

«L’infortunio di Vierchwood, la prima delle alternative per la retroguardia, cambiò le gerarchie. Entrai con il Brasile per sostituire Collovati, poi Bearzot decise di confermarmi contro la Polonia, affidandomi Lato. Ero sicuro di tornare in panchina nella finale, ma a sorpresa il giorno prima del match con la Germania Bearzot mi avvertì “se Antognoni non recupera, tocca a te. Antognoni provò fino all’ultimo, ma alle cinque del pomeriggio Bearzot mi chiamo e mi disse “giochi tu. Devi marcare il biondino”. Il biondino era Rummenigge, uno dei più forti di quell’epoca. Non mi spaventai: scesi in campo con l’incoscienza dei 18 anni".