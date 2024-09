«Hanno frenato tutte là davanti ed è rientrato in corsa anche il Milan». Così Beppe Bergomi su Skysport dopo il pari dell'Inter a Monza. «Lautaro quello step lo aveva superato l'anno scorso, faceva fatica a fare gol ma ha aiutato la squadra. Adesso mi sembra non stia bene fisicamente. L'Inter ha subito il City fuori casa e se magari lo avesse pescato dopo e avesse avuto prima altre gare, tipo la Stella Rossa in casa, stasera avrebbe giocato con i titolari e magari la gara non andava così», ha aggiunto l'ex difensore nerazzurro.

«Inter ultima per dribbling? Il Monza si è difeso molto bene, non hanno pressato alto e sono rimasti nella loro metà campo, poi davano palle importanti e avere un riferimento alto che serve per alleggerire la pressione. Di solito è Dimarco che sposta e mette in area, gli altri hanno giocato palla all'indietro. Oggi Inter sotto ritmo. Partite come quelle con l'Atalanta vanno bene per l'Inter, col Monza la squadra avversaria andava scardinata e sono iniziate delle difficoltà con il 5-4-1 e lo devi fare subito. Altrimenti vai in ansia e trovi difficoltà. Se segni con Lautaro magari cambia la partita», ha sottolineato.