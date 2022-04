Bergomi: “Scudetto? Il Napoli può ancora farcela. Anche Inter e Milan hanno avuto…”

Secondo Beppe Bergomi, il Napoli ha ancora speranze di riuscire a vincere lo scudetto. Le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli

"Spalletti ha gestito tutto molto bene, forse ha caricato troppo l’ambiente ed il Napoli è andato in difficoltà. Oggi leggevo che anche per Inzaghi ci sono delle critiche sui cambi, così come capita a Luciano. Però nella gestione della partita tra Napoli e Roma chi è entrato a gara in corso non ha dato quel supporto che serviva. Scudetto? Qualche speranza c’è ancora, ma due squadre davanti sono tante. Il Napoli qualche problemino l’ha avuto, ma non solo gli azzurri. Anche l’Inter e il Milan hanno fatto fatica quando stavano davanti".