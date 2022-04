Grande ritorno? Lukaku-Inter si scalda. E a Romelu intanto arriva un messaggio: “Aspetta e…”

Se ne parla ormai da un po'. Ma quella fino a qualche settimana fa sembrava solo una suggestione, sta diventando una possibilità concreta

Se ne parla ormai da un po'. Ma quella fino a qualche settimana fa sembrava solo un'affascinante suggestione, sta via via diventando una possibilità concreta. Romelu Lukaku, dopo una sola stagione, tornerà davvero all'Inter? La questione è aperta, anche perché Lukaku, che ha più volte manifestato la sua volontà di tornare in nerazzurro dopo la difficile stagione al Chelsea, sta ricevendo riscontri positivi dai dirigenti e dai suoi ex compagni di squadra a Milano. A parlarne è la Gazzetta dello Sport:

"Nostalgico Romelu vedrà il derby con amici con in testa l’idea romantica di giocarlo di nuovo: sa che non sarà facile, che le variabili in gioco sono parecchie, ma è l’approdo voluto. Sognato. Il canale con l’ex club Romelu l’ha (ri)aperto da settimane con chiamate a compagni ma, soprattutto, cai dirigenti. Chi di dovere gli ha risposto un po’ alla Tuchel: «Aspetta, abbi fede...». L’attesa è necessaria perché l’Inter, stretta tra le esigenze di bilancio, è al momento obbligata a tenere tutte le carte in mano. Aspetta di vedere cosa succederà nel mercato in uscita e quale Chelsea nascerà dalle ceneri di Abramovich: a fine mese si conoscerà l’offerta vincente tra le tre per rilevare i Blues".