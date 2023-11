Bergomi: “Partita difficile per l’Inter. Juventus squadra che non concede nulla”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha commentato dagli studi di Sky Sport il pareggio per 1-1 ottenuto dai nerazzurri sul campo della Juventus: "Difficilmente l'Inter aggredisce le partite fin dall'inizio. Le ultime partite, sia di Champions che di campionato, vedi contro il Torino o il Benfica, nel primo tempo gioca magari anche sotto ritmo, poi nella ripresa sicuramente meglio. Oggi era una partita difficile per l'Inter, contro una squadra che non concede nulla. Per l'Inter, se tu le giochi a specchio, diventa difficile: o rischia, ma l'anno scorso ha perso due volte con la Juventus, cercando un passaggio tra le linee. L'Inter non ha l'uno contro uno: ce l'ha se sbagli le pressioni, come ha fatto la Juventus. L'Inter è brava se la vai ad aggredire nell'uscire dal gioco di posizione, e allora ti fa male".