Bergomi: “Inter, ti manca un giocatore. Perisic? Se è solo crampo lo tengo dentro”

Durante Sky Calcio Club, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del derby perso dall'Inter e della lotta al vertice

"Juve? Non c'è solo l'Inter, ma tre squadre che viaggiano forte. Deve andare a vincere gli scontri diretti, non può più pensare come ha fatto a Milano di fare 0-0. L'Inter è una squadra forte ma deve andare sempre a un certo ritmo per vincere le partite. Anche all'andata quasi perde nell'ultimo quarto d'ora. Manca quel giocatore che chiude le partite, non ha i giocatori che allungano la squadra, gli diventa più difficile chiuderla. I cambi del Milan hanno determinato qualcosa. Per 70' l'Inter ha fatto bene. La gestione di determinati giocatori che sono in panchina che sono pesanti ti porta a fare i cambi. Su Perisic se è un crampo io da allenatore lo tengo dentro, è troppo importante per come interpreta le gare. Se non è necessario lo tengo dentro. L'Inter deve accettare la sconfitta e farsela scivolare addosso. Se non reagisci subito può andare in difficoltà. Inter strutturata bene, Inzaghi la fa andare oltre i propri limiti. Fa fatica a chiudere la partita perché manca quello che allunga la squadra, un giocatore veloce. Squadra forte, ma non ho mai pensato che potesse allungare".