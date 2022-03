Bergomi: “Inter, era importante vincere. Da quando c’è Marotta ho l’impressione che…”

Era una partita da vincere a tutti i costi e l'Inter l'ha fatta sua con un sonoro 5-0. Beppe Bergomi parla della prestazione dei nerazzurri

"Non so se sarà la svolta, ma era importante vincere per l'Inter. Non era una gara scontata, invece bene: è stata una buona prestazione, anche se la Salernitana ha agevolato un po' il tutto. Lautaro? Pronti via ha preso la traversa, poi ha segnato anche grazie a un assist meraviglioso di Barella. Da quando c'è Marotta ho sempre l'impressione che tutti remino dalla stessa parte: tutte le componenti vanno sempre nella stessa direzione. L'Inter ha capito che per uscire da questo momento deve giocare il calcio che sa".