Bergomi: “L’Inter è bloccata, oggi partita difficile. A questa squadra è mancato tantissimo…”

L'Inter riceve a San Siro la Salernitana di Davide Nicola con l'obbligo di tornare alla vittoria dopo un febbraio nerissimo

"L'Inter deve ripartire con la testa. In questo momento mi sembra una squadra bloccata, che non rischia la giocata e non parte più da dietro. Deve ritrovare consapevolezza e coraggio. Ora ogni avversario è difficile, la Salernitana è organizzata e ha cambiato allenatore. Partita complicata per i nerazzurri, viste le ultime partite. Quello del gol oggi è un problema per l'Inter. Inzaghi ha fatto ruotare gli attaccanti, forse anche per cercare la coppia migliore. Penso che Dzeko debba giocare sempre, la squadra ha bisogno di uno come lui. Ma penso che non si sposi bene con Lautaro. Il messaggio che ha dato Marotta è: nessun alibi, si va avanti per vincere. Questa partita è più importante di quella di martedì, visto anche il cammino del Liverpool. L'assenza di Perisic si farà sentire molto. Oggi non c'è nessuno che dribbla in questa squadra. A questa squadra è mancato tantissimo Correa. Ha fatto 4 gol, ma distribuiti in 2 partite. Poi l'Inter non lo ha mai avuto".