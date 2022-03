FH – Jordan si espande nel calcio, pronte altre partnership: futuro accordo con l’Inter?

Il marchio pronto a espandersi nel calcio: possibili altre partnership con club sponsorizzati Nike. Fra questi c'è anche l'Inter

Dopo aver sottoscritto con il Paris Saint-Germain un contratto esclusivo nel 2018 per comparire sulle maglie del club francese in qualità di sub-brand della Nike, sponsor tecnico del PSG, Michael Jordan e la società del presidente Nasser Al-Khelaïfi potrebbero non rinnovare la propria partnership in scadenza nel giugno del 2022.

Jordan, infatti, sta puntando sempre più sull'intreccio tra streetwear e calcio, per espandere il proprio brand anche in Europa e provando a dare vita ad accordi di successo così come è stato con il PSG, che ha visto moltiplicare le vendite delle magliette in seguito all'intesa con His Airness.