A Beppe Bergomi il Premio Azeglio Vicini. Lo ritirerà il 15 luglio

L'ex capitano nerazzurro entrerà nell'albo d'oro del Premio dopo Tardelli, Capello e Maldini

Nell'albo d'oro, prima dell'ex capitano dell'Inter, hanno scritto il loro nome Tardelli, Capello e Maldini. Beppe Bergomi è stato campione del mondo con Bearzot a Spagna '82 e medaglia di bronzo a Italia '90 nella nazionale guidata appunto da Vicini. Inoltre è stato il primo marcatore nella gestione azzurra di Vicini, infatti l'8 ottobre 1986 realizzò le due reti che in amichevole a Bologna permisero alla nazionale del debuttante Vicini di battere 2-0 la Grecia. E Bearzot lo chiamò: "Con me non hai mai segnato, appena vado via fai due gol".