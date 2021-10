Bergomi: “Inter, persa profondità. Con Lukaku finiva 3-0. Juve non ha creato pericoli”

L'analisi della gara tra bianconeri e nerazzurri su Skysport: l'ex capitano si è soffermato sui meriti nerazzurri al di là del rigore

BeppeBergominon ha dubbi: «La partita tra Inter e Juventus con Lukaku finisce 3-0. Ha dovuto allungare la squadra Barella e alla fine gli sono venuti i crampi e Perisic. Centralmente le punte attuali lavorano diversamente. La squadra non la allunghi più. Lautaro in questo momento sembra in difficoltà. Se succede perché è quello che chiede Inzaghi? Su Immobile dava in profondità la palla, ora non c'è un giocatore che ti può dare la profondità. Non ce l'ha l'Inter un calciatore così». Questo è quanto l'ex capitano nerazzurro ha sottolineato su Skysport nell'analisi di fine partita.