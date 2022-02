Bergomi: “Punto sempre su Calhanoglu. Derby? Ecco cosa penso. Se l’Inter…”

Intervistato da Il Messaggero, l'ex difensore nerazzurro ha parlato del derby

Intervistato da Il Messaggero, Beppe Bergomi ha parlato del derby . Per l'ex difensore nerazzurro sarà una partita importante ma non decisiva ai fini dello scudetto. "È ancora lunga. Se l’Inter dovesse vincere, prenderebbe un bel vantaggio sul Milan, ma c’è pure il Napoli».

Prima della sosta, l’Inter ha dimostrato di non arrendersi mai.

«A gennaio ha fatto fatica, ma ha vinto. È una squadra che deve stare bene per giocare come abbiamo visto a dicembre».

Come vede, invece, il Milan?

«Loro hanno avuto tanti indisponibili, ma con la Juventus non l’ho visto male. Arriva bene a questo derby».

«I numeri dicono che senza Zlatan il Milan fa più punti. Ma se fossi un difensore dell’Inter, non averlo contro mi darebbe sicurezza. Ibra è un riferimento, può segnare all’improvviso e ha dato una mentalità nuova alla squadra».

«Se si ripete, sarà decisivo. Se il Milan lo rimpiange? Non credo, ma per i rossoneri era fondamentale per gol e assist».