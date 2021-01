Bergomi spiazza: “Per me l’Inter è la quarta rosa in A”. Condò e Trevisani senza parole replicano così

Ospite a Calciomercato – L’Originale di Sky Sport, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato della lotta in Serie A e del valore della rosa dell’Inter, sorprendendo anche i giornalisti Condò e Trevisani:

Bergomi: Il Milan è la mia favorita, ma da subito. Dalla prima di campionato ho visto cose incredibili. Il Milan ha terzini velocissimi, chi ha Theo Hernandez? L’Inter ha Hakimi, ma sono giocatori diversi. Kessie è il centrocampista più forte del campionato. Ci sono trequartisti che si integrano bene, Calhanoglu ha statistiche fondamentali.

Bergomi: “Il valore aggiunto dell’Inter è Conte. L’Inter non ha la rosa del Milan. Anzi, 2-3 squadre sono superiori”

Condò: “Non 2-3, una sola rosa è superiore”

Trevisani: “Due-tre?Cioè l’Inter sarebbe la quarta rosa?Ma no”

Bergomi: “Rispetto le vostre idee ma per me è la quarta”