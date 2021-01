Bergomi: “Inter in crescita? No, solita Inter. Brozo, braccia sempre larghe: rispetti…”

Due gol concessi, ma anche sei segnati, che fanno dell’Inter una macchina da guerra, capace di mettere in fila otto vittorie e tenere il passo ai vertici della classifica, a un solo punto dal Milan capolista. A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, che per l’emittente ha svolto anche il commento tecnico, ha commentato così quanto accaduto a San Siro:

SOLITA INTER – “Inter in crescita? Solita Inter. Solida e incisiva nella ripresa. A centrocampo non ha troppa fisicità, ma più qualità con Sensi. Le due punte hanno combinato molto bene. Il Crotone è venuto a San Siro a giocare la partita, facendo possesso palla. Mi è piaciuto l’approccio alla partita. Hakimi deve crescere parecchio, anche nella giocata finale. Ma ha una velocità incredibile”. L’Inter prima voleva fare sempre un pressing ultra offensivo. Anche oggi, quando ha provato a essere aggressiva, ha rischiato. Non ha difensori veloci, vanno protetti”.

BROZOVIC – “Brozovic? Allarga le braccia, lo fa perché vorrebbe sempre recuperare palla. Ogni tanto deve rispettare il palleggio degli altri, anche se si chiamano Crotone”.

VIDAL – “Vidal? E’ uno che non temporeggia mai, in nessuna zona di campo. Non sta bene. Deve capire che si deve allenare di più. Quando non stai bene, vai incontro a queste situazioni. Va piano”.

(Fonte: Sky Sport)