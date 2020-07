Bergomi: “Roma-Inter, pareggio giusto. Ma il fallo su Lautaro ha cambiato tutto. Come fai a…”

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma che comunque qualifica l’Inter alla prossima Champions League con quattro giornate d’anticipo. Un punto dai due volte, quello ottenuto dai nerazzurri all’Olimpico contro la Roma. Beppe Bergomi l’ha analizzato così:

“Risultato giusto. Per come ha interpretato la partita, mi è piaciuta di più la Roma, è stata meglio in campo. L’Inter ha fatto la sua partita. Lautaro-Kolarov? Per me è fallo, se lo vai a vedere come fai a non fischiare. Quel fallo cambia la partita, perché arriva proprio nell’ultimo minuto del primo tempo“.

(Fonte: Sky Sport)