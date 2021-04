Bergomi: “Eriksen fa il suo, ma per il salto in Europa serve altro”. E fa un nome preciso

Beppe Bergomi è convinto che l'Inter, lanciata verso la conquista dello scudetto, debba fare un salto di qualità a centrocampo

"Serve un centrocampista con 6-8 gol nelle gambe. Un Matthäus , per capirci. Oppure, per restare ai giorni nostri, un Goretzka. Non è più il caso secondo me di pensare a Kanté. Considero Brozovic e Barella perfetti. È sul terzo nome che andrebbe fatto l’investimento. Ok, c’è Eriksen che sta lì e fa il suo. Ma per fare il salto in Europa servirebbe altro in quella zona. In Champions si gioca un calcio diverso: c’è bisogno di gente di passo, in grado di saltare l’uomo, di fare la differenza nell’uno contro uno. È un’altra storia, un altro torneo".