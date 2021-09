Bergomi: “Inter più bella di quella di Conte, ma difficilmente avrà quella solidità”

L'ex difensore e capitano dell'Inter, durante Sky Calcio Club, ha parlato delle differenze della squadra di Inzaghi

"L'Inter gioca diversamente, con grande intensità, ha molta più qualità, è più bella, anche più bella di quella dello scorso anno. Difficilmente però vedremo quella solidità che aveva con Conte. Ha un gioco divertente di qualità, ma deve alzare il baricentro per arrivare a portare i giocatori dentro l'area. Lo Skriniar di turno lo vedi che entra nel campo, spendono tanto per costruire, poi magari hai meno lucidità per mantenere quella concentrazione".