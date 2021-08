Bergomi: “Girone Inter? Shakhtar pericoloso, giocare in Ucraina non è facile”

Un girone alla portata dell'Inter, ma tutt'altro che scontato. Beppe Bergomi analizza il sorteggio di Champions League

Un girone alla portata dell'Inter , ma tutt'altro che scontato. In un quasi incredibile remake del gruppo della Champions League 2020-21, il club nerazzurro pesca Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. A commentare il sorteggio per la squadra di Simone Inzaghi è intervenuto, a Sky Sport 24, Beppe Bergomi, che ha detto:

"Al girone dell'Inter do 7, andare a giocare in Ucraina non è mai facile. Lo Shakhtar è pericoloso", le parole dell'ex capitano nerazzurro.