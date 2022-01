Bergomi: “Ciclo? Difficile sostenerlo ma Inter è punto di riferimento. E Bastoni…”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato della vittoria contro la Juventus e si è soffermato in particolare sul difensore di Inzaghi

Sento parlare di ciclo ed è una cosa difficile da sostenere. Se pensiamo al ciclo della Juventus negli ultimi anni è quasi impensabile nel calcio moderno. Ma se vogliamo dire che l'Inter, dopo l'anno scorso e quanto sta facendo in campionato o per la vittoria di ieri, è una squadra più consapevole di essere forte, possiamo dire che in questo momento l'Inter fa da punto di riferimento. Per vincere contro questa Inter in questo momento ci voleva qualcosa di più, qualcosa che in questo momento la Juve non può dare.