Bergomi: “L’Inter ha una tenuta mentale incredibile. Conte gli ha dato tanto, è matura e solida”

L’Inter si impone anche al San Paolo. La squadra di Conte batte 3-1 il Napoli e tiene il passo della Juve, vincente oggi contro il Cagliari. Vittoria importante per i nerazzurri che, dopo la sosta, ripartono col piede giusto. A Sky Calcio Show ne ha parlato l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi:

“Inter squadra consapevole, sa leggere i momenti della partita. Oggi non ha difeso benissimo, ma hanno una tenuta mentale incredibile. Gli ha dato tanto l’allenatore, è matura e solida. La bravura dei difensori dell’Inter è che scappano velocemente. Inter difende bene perché ha fisicità e non concede mai spazio. Conte conosceva bene Candreva e la fiducia per un giocatore è importante. Per Biraghi oggi la miglior partita. Nove trasferte, 8 vittorie e un pareggio, numeri importanti”.