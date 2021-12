Bergomi: “Tifavo Milan, ma l’Inter mi ha cambiato la vita. Scudetto? Dico…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Se dovessi puntare un euro direi Napoli. A inizio anno pronosticavo la squadra di Spalletti. Ma attenzione all'Inter"

Intervenuto ai microfoni de "I Lunatici", su Rai Radio 2, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: "Se dovessi puntare un euro direi Napoli. A inizio anno pronosticavo la squadra di Spalletti. Ma attenzione all'Inter. Lotta aperta anche con il Milan. E non dimentichiamo l'Atalanta. Da bambino tifavo Milan. Ho fatto un provino con loro, mi hanno lasciato a casa per reumatismi nel sangue e poi ho deciso io di andare all'Inter. E la mia vita è cambiata. Da bambino sognavo di fare il calciatore, ci sono arrivato con fatica e dedizione e grazie alle scelte fatte dalla società".