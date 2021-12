Bloomberg – Inter, Suning può cedere quote già ad inizio 2022. Avviato processo per…

L'ipotesi torna di moda in queste ultime ore: i cinesi potrebbero far spazio ad un partner di minoranza nel cda del club nerazzurro

Daniele Vitiello

Suning sarebbe alla ricerca di nuovi finanziatori per l'Inter. E' questa la news sul club nerazzurro che arriva direttamente da Bloomberg in questi minuti. Il gruppo cinese starebbe lavorando insieme ad un consulente alla ricerca di un partner che possa prelevare parte delle quote al fine di sostenere le finanze del club. Valutazioni in corso, anche se non c'è certezza che porteranno ad una transazione.

L'agenzia statunitense ha spiegato che i proprietari del club nerazzurro hanno misurato finora in modo informale l'interesse di potenziali investitori, ipotizzando un processo formale per vendere una partecipazione nella squadra già all'inizio del prossimo anno. Lo scenario potrebbe quindi riaprirsi dopo mesi, in seguito all'interesse poi sfumato di BC Partners e Pif.

Una nuova immissione di capitale aiuterebbe a garantire all'Inter di disporre di fondi sufficienti per rimborsare i suoi prestiti. Ciò eviterebbe una situazione in cui i creditori (Oaktree in questo caso, ndr) assumerebbero il controllo della squadra.