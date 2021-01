Bergomi: “Eder bella idea per l’Inter. Vidal è costato la Champions: avrà altre opportunità, ma…”

Ospite di Sky Sport, l’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato del mercato dell’Inter dei possibili acquisti per Conte:

“Non essendoci soldi Eder è una bella idea. L’Inter ha bisogno di un attaccante che protegge ma dia anche profondità. Piuttosto che prenderne uno fisico, meglio Eder, può essere una giusta idea. Se l’Inter vuole cambiare qualcosa, Gomez può fare al suo caso perché è un trequartista diverso. Vidal avrà altre opportunità, ma dovrà allenarsi bene. Arriva da un calcio diverso, l’Inter vince con una squadra che difende bassa. Deve sapere temporeggiare, non è abituato. All’Inter è costato la qualificazione in Champions, non ha ancora fatto un gol. Se gioca mezzala deve avere più pazienza e più corsa. Brozovic ha atteggiamenti discutili ma come vertice basso è importante. Barella fa bene perché è box to box”.