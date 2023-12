Bergonzi: “Lautaro-Lobotka, grave errore di Massa. Su Osimhen non è mai rigore”

L'ex arbitro Mauro Bergonzi, dagli studi della "Domenica Sportiva", ha analizzato gli episodi arbitrali più contestati di Napoli-Inter: "Lautaro fa fallo su Lobotka, poi l'azione prosegue e arriva il gol di Calhanoglu. Passano 20 secondi, l'Inter rimane sempre in possesso del pallone, quindi il VAR poteva intervenire. Evidente trattenuta di Lautaro su Lobotka: è un placcaggio. L'arbitro è a 2 metri, doveva fischiare fallo a favore del Napoli. Perchè non ha fischiato? Nel momento in cui c'è il fallo non guarda il contatto, errore grave da parte di Massa. Il VAR poteva intervenire perchè il pallone è sempre rimasto in possesso dell'Inter, e questo è un grave ed evidente errore. Il VAR doveva mandare al monitor Massa e far annullare il gol dell'Inter. Questa era una decisione facilissima".