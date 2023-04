Bergonzi: “Massa ha gestito bene il finale di Juve-Inter, complimenti. Al ritorno arbitrerà…”

Mauro Bergonzi ha voluto fare i complimenti a Massa per come ha gestito il finale della semifinale d'andata di Coppa Italia

Bergonzi ha provato a ipotizzare chi sarà il direttore di gara della semifinale di ritorno tra Inter e Juventus: "Va calcolato che, in quei giorni, ci sono partite difficili in campionato come Juve-Napoli e Atalanta-Roma, poi c'è il ritorno di Coppa Italia dopo pochi giorni. La butto lì: Doveri per Inter-Juve e Mariani per Juve-Napoli, me lo gioco così"