“VAR a chiamata? Può dare possibilità in più alle squadre per risolvere determinati problemi. Non credo ci siano grandi ostacoli, credo si potrà fare. Con le giuste misure e adeguate al protocollo. Secondo me ci sarà la possibilità e sono anche d’accordo”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha detto la sua sulla possibilità che, in futuro, ci possa essere il VAR a chiamata.