Corso, lo strano omaggio di Berlusconi: “Mi si è stretto il cuore”. Poi ricorda…

Anche Silvio Berlusconi ha voluto ricordare Mario Corso, leggenda della Grande Inter. In un’intervista a Rainews24, a proposito della scomparsa dell’ex nerazzurro, l’ex presidente del Milan ha detto: «Quando stamattina ho sentito la notizia, mi si è stretto veramente il cuore». Le sue parole si aggiungono al cordoglio del tutto il mondo del calcio che lo ha omaggiato e si è stretta attorno alla sua famiglia. Berlusconi ha colto l’occasione, in un tweet, però anche per ricordare che è ancora il presidente più titolato del calcio.

(Fonte: RN24)