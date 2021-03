Bernardeschi: “Vittoria di ieri segnale al campionato. Siamo vivi e ci crediamo ancora tanto”

Intervistato da Sky Sport l'esterno della Juve ha parlato delle prossime sfide che aspettano i bianconeri tra Serie A e Champions

"Importante la vittoria di ieri, abbiamo dato un segnale al campionato. Ottima stagione, siamo un po' indietro in campionato, ma siamo ancora vivi e ci crediamo ancora tanto. Tante partite davanti e le vogliamo vincere. Lazio? Partita difficile, nelle ultime partite la Lazio ci ha sempre messo in difficoltà. Giochiamo in casa nostra e ci darà quel qualcosa in più, anche se ci mancano i nostri tifosi. Sarà una battaglia, se giochiamo da Juve sicuramente portiamo a casa il risultato. Porto? Prima c'è la Lazio e tutte le energie fisiche e mentali devono andare lì. Da domenica mattina penseremo al Porto, gara difficile e complicata. Dobbiamo ribaltare il risultato, ma sappiamo che la Juve è capace anche di questo".