Lorenzo Bernardi: “Conte, carisma fuori dal comune. Ha alzato il livello dell’Inter. Mou…”

Lorenzo Bernardi, allenatore ed ex pallavolista, simbolo di una generazione intera nel suo sport, tra i più forti di sempre, è un tifoso dell’Inter. Nell’intervista che ha concesso ai telespettatori di Skysport ha parlato anche di Conte e Mourinho: «Chi è secondo te mister secolo dell’Inter? Ahia, domanda difficile. Io penso che il ruolo che ha permesso alla squadra di quest’anno di fare il salto di qualità è quello dell’allenatore che ha avuto idee chiare, un’esperienza straordinaria, personalità, carisma e leadership non comune. Penso sia la cosa più difficile da trovare in un allenatore e la più importante per gestire certi spogliatoi. Il ruolo di Conte penso sia stato determinante».

-Ti hanno chiesto del secolo, tu hai detto di quest’anno o Conte è la risposta definitiva?

Ho avuto un piacere di incontrare Mourinho e ho rivisto tante cose che avevamo modo di fare con la Nazionale di pallavolo. Applicarle al calcio, gestire dal punto di vista umano e professionale i giocatori che guadagnano cifre enormi, credo non sia facile. Ammiro le personalità che non si impongono. Perché chi si impone è un capo. Mi piace chi riesce a trascinare e a portare i giocatori dove vogliono loro.

(Fonte: SS24)