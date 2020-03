Inter contro Lega, Conte punta all’impresa leggendaria che lo avvicinerebbe a Mourinho

Le ultime decisioni della Lega di Serie A hanno messo l’Inter (sempre che non si trovino altre soluzioni) di fronte a un’impresa quasi disperata. Un maggio che si preannuncia incredibilmente intenso per i nerazzurri. Che però, vincendo lo scudetto, potrebbero portare a casa un traguardo di portata simile a quello conquistato dall’Inter di Mourinho. Questo, almeno, è quello che sostiene Tuttosport:

CAVALCATA – “Il calendario pare uno slalom su una pista nera, però alzi la mano chi dieci anni fa avrebbe scommesso un euro sul fatto che Mourinho lasciasse Milano avendo realizzato un’impresa mai riuscita nella storia del nostro calcio. Una volata iniziata nel week end del 25 aprile quando, grazie all’assist fornito dalla Sampdoria (vittoriosa 2-1 all’Olimpico sulla Roma) l’Inter rimise la testa avanti. Un primato da difendere però solo in un modo, ovvero vincendo sempre nelle ultime tre giornate di campionato, inframezzate dalla semifinale di ritorno in Champions con il Barcellona, dalla finale di Coppa Italia da giocare all’Olimpico contro la Roma e con la piacevolissima distrazione, una volta chiusi gli impegni italiani, di andare a Madrid a giocarsi la finale con il Bayern che, proprio come l’Inter, in quella stagione fece slam di trofei in Germania“.

STRAORDINARIO – “Anni dopo, i protagonisti del Triplete hanno raccontato come quella impresa fu resa possibile anche grazie a quel calendario che non lasciava altri pensieri se non a vincere una partita dietro l’altra con la squadra che, trofeo dopo trofeo, trovava sempre più consapevolezza della sua forza. Questa Inter è chiamata a fare altrettanto. Però, come quell’Inter, ha l’allenatore migliore possibile per affrontare una simile sfida, ovvero Antonio Conte. Straordinario come Mourinho nel compattare la squadra inventandosi nemici anche quando non ci sono”.

(Fonte: Tuttosport)