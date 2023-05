Manchester City, Bernardo Silva: “Inter squadra forte e organizzata, sarà dura”

Bernardo Silva, protagonista assoluto con una doppietta nel 4-0 del Manchester City sul Real Madrid, ha parlato così al termine del match: "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, è fantastico essere di nuovo in finale, questa volta speriamo di vincerla. Sappiamo che il Real Madrid era molto forte, la gente oggi ci ha aiutato fin dall'inizio. Sul 2-0 loro hanno spinto e avrebbero potuto segnare, ma noi siamo stati molto tenaci, abbiamo avuto grande passione e grande organizzazione. Sono davvero molto contento. La mia doppietta? All'andata non ho giocato come volevo, ho cercato di compensare questa sera. Dovevo fare meglio per i miei compagni e per i tifosi, ed è quello che ho cercato di fare. Sono molto contento per aver aiutato la mia squadra. Il gol di testa? Sono piccolo ma sono bravo!".