Berni: “Inter? Vedo i miei ex compagni maturati. Curioso di vedere…”

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex nerazzurro Tommaso Berni ha parlato così del match di sabato contro il Milan: "Ho avuto la fortuna di giocare tutti i derby più belli d'Italia e devo dirti che non c'è mai una favorita. È una partita a sé, che si crea da sola e sempre da tripla. Gli episodi possono determinare in positivo o negativo, chi ha più il coltello tra i denti può spuntarla".

"Sinceramente da giocatore non è mai piacevole perché non ti trovi con i compagni fino a pochi giorni prima della partita, in tanti arrivano da viaggi infiniti e da gare con la nazionale. Non può diventare una scusante, ma si prepara meglio quando hai la settimana completa a disposizione".