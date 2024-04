Tommaso Berni ha commentato con emozione la stagione dell' Inter : "È passato un anno dall'ultima partita vista, non potevo mancare in questa occasione. Voto Inter? Un 9 e mezzo ci sta tutto. Una stagione incredibile, un traguardo importantissimo, una gioia passare in mezzo al popolo nerazzurro con la famiglia: è stato molto emozionante tornare qui. Mi ha colpito la continuità dei miei ex compagni, di quelli nuovi e del mister. E poi il gioco che è stato meraviglioso".

"Difesa e Sommer? Come non dare un giudizio super positivo a Yann e non solo a lui. Penso sia merito dello staff e del mister, tutti hanno lavorato in armonia per un unico obiettivo. Sinceramente Sommer ha fatto una stagione incredibile. Cosa mi ha colpito di più? Hanno creato una coesione incredibile il merito va dato a tutti. I miei ex compagni sono maturati tanto a livello caratteriale e a livello di gioco grazie alla tattica di Inzaghi. Si è visto poche volte giocare un calcio come quello dell'Inter", ha concluso l'ex portiere nerazzurro a Inter TV.