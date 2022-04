Berti compie 55 anni, gli auguri dell’Inter: “Carisma, personalità, interismo. Auguri!”

Carisma, personalità, interismo: auguri nerazzurri a Berti nel giorno del suo 55esimo compleanno

"Nicola Berti ha indossato la maglia nerazzurra per 10 anni, dal 1988 al 1998, ha illuminato con le sue giocate e trascinato i tifosi con la sua spiccata personalità e la capacità di incarnare lo spirito interista. 311 le presenze in campo e 41 i gol segnati, bellissimi e pesantissimi, come la rete della finale di andata della Coppa Uefa '93/'94 contro il Casino Salisburgo o come la cavalcata di oltre 50 metri contro il Bayern Monaco".