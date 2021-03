Inter, Berti: “E’ fuga, ma non ditelo a nessuno. Adesso occhio all’Atalanta”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Nicola Berti ha confermato di credere con forza allo scudetto dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex centrocampista dell'Inter, Nicola Berti, ha confermato di credere con forza allo scudetto nerazzurro, anche se ha richiamato all'attenzione tutto il popolo interista. Berti, infatti, non si fida affatto dell'Atalanta: "Siamo in fuga, ma non ditelo a nessuno... Credo allo Scudetto, ma attenzione alla gara con l'Atalanta".