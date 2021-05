Berti: “Inter, via un big? Sacrifico Eriksen. Juve-Inter? Solita storia. Con tre rinforzi…”

Nicola Berti si è detto convinto che, con qualche rinforzo, l'Inter possa essere competitiva anche per vincere la Champions League

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Berti si è detto convinto che, con qualche rinforzo, l'Inter della prossima stagione possa essere competitiva anche per vincere la Champions League. Ecco le parole dell'ex centrocampista nerazzurro:

ASSALTO ALLA CHAMPIONS - "Portato a casa lo scudetto, a me interessa solo la Champions. Con tre rinforzi la vinciamo! Questo gruppo non va toccato. Vinto lo scudetto, bisogna andare a prendersi la Champions. Perché noi la giochiamo, mentre altri...".

BROZOVIC - "Brozovic ha il mal di pancia? Se lo faccia passare. Brozo è fondamentale per gli equilibri dell'Inter e se gioca sempre un motivo ci sarà. Conte ha capito che tra chilometri percorsi, grinta, capacità di non tirare mai indietro il piede e di ripulire palloni sporchi, al croato non si può rinunciare".