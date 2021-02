Berti: “Barella per agonismo e grinta mi assomiglia. Scudetto? Sarà nostro”

L'ex centrocampista dell'Inter, ospite di Tiki Taka, ha parlato della squadra di Conte e della vittoria con la Lazio prima del derby col Milan

"Barella? Per agonismo, grinta e voglia di vincere le partite mi assomiglia. Fisicamente siamo diversi, tecnicamente è più bravo di me, io mi inserivo meglio senza palla. Siamo primi in classifica e ora abbiamo il campionato come obiettivo, non abbiamo gestito bene l'inizio di stagione in Champions facendo anche delle brutte figure. Ora puntiamo sullo scudetto, sarà nostro. Diaz-Serena meglio di Lukaku-Lautaro. Lautaro ha fatto una partita straordinaria, andava a pressare tutti i difensori.