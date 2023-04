Ex arbitro Bertini: “Lukaku, esultanza poco intelligente. Espulsione? Non credo che…”

Continua a far discutere il concitato finale di partita tra Juventus e Inter, con la rissa scaturita dopo il gol del belga

Fabio Alampi

Paolo Bertini, ex arbitro internazionale, ha commentato l'accesissimo finale di partita di Juventus-Inter ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Lukaku? Non mi è parsa un'esultanza intelligente soprattutto perchè era sotto la curva della Juve".

Si è detto che anche in nazionale però aveva esultato così...

"Io dico questo: che il belga stia passando un momento particolare è evidente, e segnare è stata per lui una liberazione. Umanamente dunque lo capisci ma in una gara del genere, ripeto, non è indicato esultare così sotto i tifosi juventini".

Massa in tutto questo come lo giudica? Anche per la gestione del finale.

"Lo puoi giudicare per quanto fatto in campo. Poi quando è andato in scena quel tutti conto tutti è difficile che l'arbitro possa intervenire, non ce la fanno neanche i dirigenti. E l'arbitro può solo sanzionare. Credo che anche nella lite Cuadrado-Handanovic, che sulle prime sembrava un tentativo di chiarimento, sia intervenuto il Var: c'era una concentrazione di persone in un'altra zona del campo e quello, ripeto, era un dialogo che pareva inizialmente non destinato a sfociare in quel che è accaduto. L'arbitro ci può fare poco, sugli arbitri di personalità di oggi peraltro ci sarebbe da fare un ampio discorso. Ora soprattutto sei chiamato a fare il vigile urbano. In ogni caso in questa fase finale non ravvedo responsabilità di Massa".

Che tipo di sanzioni ci saranno adesso?

"Dipende da cosa è stato visto e che cosa è stato in effetti sanzionato se ad esempio un pugno o altro. Non è facile prevedere ora quante giornate di squalifica ci saranno".

Inzaghi ha detto che spera che il rosso a Lukaku venga revocato perché l'esultanza è stata male interpretata...

"Si è visto di tutto ultimamente, compreso la sospensione di provvedimenti disciplinari per allenatori che poi sono state confermate. Ed è, questo, un precedente di una gravità assoluta in termini giuridici. Non credo possa esser revocato un rosso, perché l'interpretazione dell'arbitro è stata che, al di là di ciò che abbia voluto mostrare, esultare sotto la curva avversaria in quel modo non è corretto".

Potrebbero esserci altre sanzioni per quel che eventualmente è accaduto nel tunnel che porta agli spogliatoi?

"Lì ci sono sempre gli arbitri, i commissari di campo, ci sono occhi che possono aver visto; ritengo che non sia successo altro... Quel che è accaduto in campo è già abbastanza per vergognarsi".