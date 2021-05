Bertolaso: “Assembramenti per scudetto Inter da condannare, ma io avrei fatto lo stesso se…”

Guido Bertolaso, consulente emergenza Covid, ha commentato gli assembramenti registrati a Milano dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter

"Se la Roma avesse vinto l’Europa League, cosa improbabile dopo i 6 gol presi a Manchester, non nascondo che magari l’avrei fatto anch’io. È da condannare, ma da tifoso capisco che si voglia esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione. Se ci saranno problemi fra due settimane li affronteremo".