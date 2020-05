Bertolino: “Lautaro-Barça più facile che Inter-Messi. Ma per 111 mln lo porto io in Spagna”

Ha approfittato della quarantena per scrivere un libro: “Le cinquanta giornate di Milano”. Enrico Bertolino, comico noto tifoso nerazzurro, ha parlato con SportMediaset della sua ultima iniziativa letteraria. Ma ha anche raccontato quanto in questo periodo di isolamento gli sia mancata l’Inter: «Mi sono rivista la finale con il Bayern Monaco. Ormai so tutto di quella partita, faccio anche l’intervallo per renderla più realistica e poi passo a vedere il secondo tempo. Ero a Madrid, c’era tensione nel pre partita. Era uno stadio pieno e si sentiva che sarebbe successo qualcosa di buono».

Quanto alle questioni di mercato ha sottolineato: «Il sogno di vedere giocare Messi con uno dei nostri. Potrebbe realizzarsi perché Lautaro Martinez interessa molto al Barcellona ed è più facile che siano loro a riuscire nel loro intento. Se ci fosse la possibilità di incassare i 111 mln della clausola mi preparo con un bel risciò, lo carico dietro e lo porto io a Barcellona direttamente».

(Fonte: SM)