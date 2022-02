Bertolino: “Dybala-Inter? Ben venga. La Juve ci ha già dato il migliore”

Le parole del noto tifoso nerazzurro a proposito della suggestione di mercato che riguarda l'attaccante argentino

Dybala all'Inter in estate? Per Enrico Bertolino è un grosso sì. Il noto tifoso nerazzurro, nel corso dell'intervista concessa a Fcinter1908.it, ha benedetto l'eventuale arrivo dell'argentino dalla Juventus. Queste le sue considerazioni a proposito di quella che al momento è solo una suggestione di mercato: “Dybala sarebbe un fiore all’occhiello eccezionale. È un giocatore che integrerebbe molto bene per le qualità che ha, tra l’altro in un club con una tradizione argentina importante. Viene dalla Juve? Da lì abbiamo già preso Marotta, il migliore acquisto. Se sono tutti così, ben venga”.