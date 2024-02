Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Bertolino ha parlato dell'attesissima Inter-Juve in programma domani. "Gara tra squadre senza ambizioni e senza pressioni. Una partita scapoli-ammogliati con tante telecamere. Tanti ricordi. Uno dei più vicini è quella del gol di Maicon del 2010. Ce ne sono altri che non ricordo con allegria, altri li ho cancellati dalla memoria, come lo Juve-Inter del ‘98. Sarà gara all’ultimo sangue, partita iper-tattica. Due squadre in forma, una per un modo, una per l’altra”.