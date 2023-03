Bertolino: “Non mi aspettavo un’Inter così scarsa in trasferta. Lukaku e Brozovic…”

E' vero che il Napoli sta disputando un campionato a parte, ma si aspettava tutte queste difficoltà dell'Inter?

"Non mi aspettavo un'Inter così scarsa in trasferta. Alla fine sono state proprio le partite lontano da San Siro che ci hanno penalizzato e che, invece, dovevamo vincere a tutti i costi. Nel calcio di oggi con il pareggio non cambia niente. Le sconfitte di Bologna e La Spezia sono indicatori di fatica e fanno capire che le altre squadre non sono così scarse come presumiamo (...). Alcuni giocatori sono rientrati, come Brozovic e Lukaku, ma non stanno giocando da Inter".