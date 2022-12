Bertoni: “Crisi Lautaro? Il valore non si discute e c’è sempre un’opportunità per…”

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così della crisi che sta vivendo al Mondiale Lautaro Martinez: "Il Mondiale è racchiuso in pochi settimane, molto dipende da come ci arrivi: c'è chi vive momenti straordinari e chi accusa cali fisici o psicologici. Il valore non si discute e c'è sempre un'opportunità nuova per svoltare".